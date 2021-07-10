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Головна Культура На День металурга в Маріуполі виступить Kazka, а в Авдіївці чекатимуть на Сергія Міхалка

На День металурга в Маріуполі виступить Kazka, а в Авдіївці чекатимуть на Сергія Міхалка

10 липня, 2021 субота
11:12
Культура

Протягом наступних вихідних - 17 та 18 липня, Маріуполь з розмахом відзначить День металурга і гірника

Подробиці наводить Еспресо.TV.

Головні святкові події слід чекати в неділю, 18 липня.

В середмісті відбудеться концерт за участю українських зірок, буде організований телеміст, а кращі металурги отримають заслужені нагороди. Основними локаціями святкування стануть площа Миру і Свободи та Театральний сквер, розповідає MRPL.city.

Розпочнеться святкова програма в 18.00 з виступу ансамблю "Мелодія" міського палацу культури "Український дім".

О 19.00 пролунають поздоровлення з Днем металурга і гірника й відбудеться телеміст з Запоріжжям і Кривим Рогом, що теж є містами металургів.

Далі йтимуть виступи українських зірок:

з 20.30 на сцені прозвучать запальні хіти у виконанні Гайтани,

а з 21.30 святковий вечір продовжить Kazka, яка порадує шанувальників ліричними піснями.

Завершиться концерт о 22.30.

А в прифронтовій Авдіївці, як пише Східний варіант, концерт слідчекати у п'ятницю, 16 липня.

Туди запрошено Сергія Міхалка з "Ляпіс 98" і співачку TARABAROVA.


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Маріуполь
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Авдіївка
новини Маріуполя
День металурга
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