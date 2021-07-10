На День металурга в Маріуполі виступить Kazka, а в Авдіївці чекатимуть на Сергія Міхалка

Подробиці наводить Еспресо.TV.



Головні святкові події слід чекати в неділю, 18 липня.



В середмісті відбудеться концерт за участю українських зірок, буде організований телеміст, а кращі металурги отримають заслужені нагороди. Основними локаціями святкування стануть площа Миру і Свободи та Театральний сквер, розповідає MRPL.city.



Розпочнеться святкова програма в 18.00 з виступу ансамблю "Мелодія" міського палацу культури "Український дім".



О 19.00 пролунають поздоровлення з Днем металурга і гірника й відбудеться телеміст з Запоріжжям і Кривим Рогом, що теж є містами металургів.



Далі йтимуть виступи українських зірок:



з 20.30 на сцені прозвучать запальні хіти у виконанні Гайтани,



а з 21.30 святковий вечір продовжить Kazka, яка порадує шанувальників ліричними піснями.



Завершиться концерт о 22.30.



А в прифронтовій Авдіївці, як пише Східний варіант, концерт слідчекати у п'ятницю, 16 липня.



Туди запрошено Сергія Міхалка з "Ляпіс 98" і співачку TARABAROVA.





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