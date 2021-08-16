На День Незалежності два чеських міста піднімуть синьо-жовтий прапор, - посол

Про це розповів посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.



"Міська рада чеського міста Пардубіце схвалила рішення підняти над мерією 24 серпня прапор України. Як сказано у постанові, це буде зроблено з нагоди 30-ї річниці незалежності України, на знак підтримки українського народу, який утверджує у своїй країні демократичні цінності, а також протистоїть окупації Росією частини території своєї держави", - поділився дипломат.



Пізніше Євген Перебийніс додав, що таке ж рішення прийняла міська влада Брно.



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