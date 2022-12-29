Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, передає Укрінформ.

"З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день (28 грудня, - ред.) у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб", - сказав Сергєєв.

За його словами, у деокупованих районах слідчі задокументували 5398 воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами скоєння військовослужбовцями зс рф та їхніми пособниками кримінальних правопорушень.

Найбільше проваджень - 42 тисячі - розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). За статтею 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) відкрито понад 9 тисяч справ.

Минулого тижня стало відомо, що на Херсонщині виявлено чергове масове поховання вбитих цивільних громадян: на подвір'ї будинку знайшли рештки шістьох людей, перед вбивством їх катували.

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