Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

6 березня Лисак сказав, що цивільні впродовж 10 днів повинні повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, які отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Підбиваючи підсумки 10 днів, чиновник зазначив, що з 2 тисяч одиниць стрілецької зброї, які видали в Дніпрі, було повернуто 1500. Тобто 500 одиниць зброї залишається у цивільного населення.

Лисак наголосив, що всі особи, які мають на руках зброю, встановлені.

"Даю останній термін – ще 10 днів – на добровільну здачу стрілецької зброї", - написав він і підкреслив, що далі для тих, хто не здасть зброю, настане відповідальність згідно з законом.