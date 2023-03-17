На Дніпропетровщині продовжили термін добровільної здачі зброї, виданої на початку великої війни
На Дніпропетровщині ще на 10 днів продовжили термін добровільної здачі зброї, виданої на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
6 березня Лисак сказав, що цивільні впродовж 10 днів повинні повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, які отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Підбиваючи підсумки 10 днів, чиновник зазначив, що з 2 тисяч одиниць стрілецької зброї, які видали в Дніпрі, було повернуто 1500. Тобто 500 одиниць зброї залишається у цивільного населення.
Лисак наголосив, що всі особи, які мають на руках зброю, встановлені.
"Даю останній термін – ще 10 днів – на добровільну здачу стрілецької зброї", - написав він і підкреслив, що далі для тих, хто не здасть зброю, настане відповідальність згідно з законом.
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