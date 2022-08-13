На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, дитсадок, лінії електропередачі
У Нікополі на Дніпропетровщині в ніч на 13 серпня росіяни вгатили по 24 будинках, дитсадку, газогону та лінії електропередачі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя 30 реактивних снарядів із "градів". Вони пошкодили 11 багатоповерхівок і 13 приватних будинків, дитсадок. Також виведено з ладу газогін та лінію електропередачі. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали.
У Криворізькому районі росіяни з "ураганів" обстріляли Зеленодольську й Апостолівську громади. Руйнувань і постраждалих немає.
В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:47 ситуація спокійна.
- 12 серпня мешканців півдня Дніпропетровської області попередили про високу загрозу російських обстрілів найближчим часом.
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