На Дніпропетровщині росіяни обстріляли з "градів" будинки, лінії електропередачі й поранили жінку
На Дніпропетровщині в ніч на 4 серпня росіяни обстріляли близько 50 будинків, 30 господарських споруд, електролінії й поранили жінку
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікополь. Загалом по житлових кварталах 60 разів поцілили з "градів". Люди не постраждали.
"Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей. У місті перебито дві лінії електропередачі. Без світла більш ніж 3 тис. нікопольців", - наголосив голова ОВА.
Зараз на місці обстрілу працюють аварійні бригади електриків.
У Криворізькому районі росіяни з "ураганів" гатили по Карпівській і Широківській громадах. У Широкому є руйнування житла й дістала поранення 44-річна жінка. Постраждалій надали допомогу, вона лікується вдома.
- У ніч на 4 серпня армія РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.
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