На Дніпропетровщині ухвалили рішення виплачувати родинам загиблих цивільних по 300 тис. грн
Родинам загиблих мешканців Дніпропетровської області виплачуватимуть по 300 тисяч гривень компенсації. Загалом на ці потреби заклали 70 млн гривень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Провели 15-ту сесію Дніпропетровської обласної ради. Разом із депутатським корпусом ухвалили низку важливих рішень, одне з найголовніших – надання матеріальної допомоги родинам загиблих унаслідок військової агресії РФ цивільних жителів області. На це в бюджеті Дніпропетровщини заклали 70 мільйонів гривень", - розповів він.
Лукашук навів дані ДСНС щодо кількості загиблих мирних мешканців області від початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, починаючи з 24 лютого 2022 року, зафіксовано 215 жертв російської агресії. Члени їхніх родин отримають по 300 тисяч гривень за кожного загиблого.
"Також додатково в обласному бюджеті передбачено 97 мільйонів гривень субвенції бюджету міста Дніпро для допомоги постраждалим від агресії РФ", - додав Лукашук.
- 25 січня міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати для постраждалих від російського ракетного удару по багатоповерхівці. Люди отримають по 1 млн гривень.
- 14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
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