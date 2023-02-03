Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Провели 15-ту сесію Дніпропетровської обласної ради. Разом із депутатським корпусом ухвалили низку важливих рішень, одне з найголовніших – надання матеріальної допомоги родинам загиблих унаслідок військової агресії РФ цивільних жителів області. На це в бюджеті Дніпропетровщини заклали 70 мільйонів гривень", - розповів він.

Лукашук навів дані ДСНС щодо кількості загиблих мирних мешканців області від початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, починаючи з 24 лютого 2022 року, зафіксовано 215 жертв російської агресії. Члени їхніх родин отримають по 300 тисяч гривень за кожного загиблого.

"Також додатково в обласному бюджеті передбачено 97 мільйонів гривень субвенції бюджету міста Дніпро для допомоги постраждалим від агресії РФ", - додав Лукашук.