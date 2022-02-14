На Дніпропетровщині вантажівка Ford зіштовхнулася з легковиком, троє людей постраждали і одна загинула
У Дніпропетровській області сталася ДТП за участю вантажівки "Ford" та легкового автомобіля "ВАЗ", на момент зіткнення в легковику знаходилось 4 людини
Про це повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували до Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова трьох постраждалих (дві жінки та чоловік).
У служба зазначили, що тіло ще однієї жінки було затиснуто в понівеченому легковику. Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту вилучили його з пошкодженої автівки.
- Нагадаємо, 13 лютого у Києві авто вилетіло на узбіччя та знесло кілька кіосків.
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