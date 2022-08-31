На Дніпропетровщині загинув підліток через детонацію боєприпасу

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував… Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси", - зауважив він.

Валентин Резніченко закликав не наближатися до вибухівок, не ходити до лісосмуг і інших місць, де можуть бути залишки касетних снарядів. Також необхідно телефонувати в ДСНС або поліцію, якщо знайли підозрілий предмет.

"Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Будьте обачними. Це врятує життя", - наголосив голова ОВА.

У ніч на 31 серпня російські війська чотири рази обстріляли Дніпропетровщину, поранили жінку.

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