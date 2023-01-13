На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла

Про це мовиться на сайті ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення світла, складені раніше графіки стабілізаційних відключень не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - повідомила пресслужба ДТЕК.

Раніше також повідомили, чому в регіоні запровадили екстрені відключення:

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