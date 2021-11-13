На додачу до офісів Тихановської, Латушко і Саннікова Цепкало теж формує свій еміграційний "уряд" Білорусі
Один з опозиційних кандидатів на останніх виборах президента Білорусі, експосол цієї країни у Сполучених Штатах Америки, політик та IT-підприємець Валерій Цепкало займається на еміграції створенням "Уряду народної довіри"
Про те, як проходить це й процес, він повідомляє у себе на сторінці, розповідає Еспресо.TV.
Зокрема, там розглядаються як пропоновані критерії для відбору членів такого "уряду", так і ті чи інші кандидатури.
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Разом з тим, слід наголосити, що за межами Білорусі вже діє "Кабінет Світлани Тихановської" у Вільнюсі (Литва), європейський центр ще одного екскандидата в президенти минулих років і в подальшому політв'язня Андрія Саннікова та "Національне антикризове управління" під орудою ексміністра культури Білорусі Павла Латушка у Варшаві (Польща).
- Цепкало, за останніми даними, знаходився у Латвії.
- Його дружина, Вероніка Цепкало, разом зі Світланою Тихановською та представницею штаба Бабарико Марією Колесніковою були трьома основними хедлайнерами виборчої кампанії від об'єднаної опозиції у 2020-му.
- НАУ Латушка експерти вважають близьким до розгромленого виборчого штабу Віктора Бабарико, що як і Сергій Тихановський, чоловік Тихановської, нині перебуває в ув'язненні на території Білорусі. За ґратами лишається й Колеснікова.
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