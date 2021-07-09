На Донбасі окупанти 11 разів порушили "тишу", загинув український військовий, ще одного поранено
Протягом минулої доби, 8 липня, на Донбасі окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.
У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Мар'їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.
Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Зайцевого, Невельського, Новотошківського та Пісків.
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