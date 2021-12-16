На Донбасі окупанти чотири рази відкривали вогонь, один військовий отримав поранення
Станом на 17:00 16 грудня російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил чотири рази порушили режим припинення вогню, в тому числі 1 раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі, його стан здоров'я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили противника припинити обстріли.
- Нагадаємо, 15 грудня російські найманці три рази порушили "тишу" на Донбасі, два з яких - із застосуванням забороненої зброї.
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