На Донбасі окупанти чотири рази відкривали вогонь, один військовий отримав поранення

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.



Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.



У напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі, його стан здоров'я - задовільний.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили противника припинити обстріли.



Нагадаємо, 15 грудня російські найманці три рази порушили "тишу" на Донбасі, два з яких - із застосуванням забороненої зброї.