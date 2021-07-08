На Донбасі під час обстрілу окупантів український військовий отримав кульове поранення

Про це повідомляє оперативно-тактична група (ОТГ) "Сходу".

“Сьогодні, 08 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення.

Його доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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