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На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

5 липня, 2021 понедiлок
08:23
війна з Росією ООС

Протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. В Авдіївці ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення, несумісні з життям.

Крім того, ще один військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу і госпіталізували. Стан пораненого-задовільний.

Крім того, обстріли продовжилися і сьогодні вранці - зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В Авдіївці окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого - 4 противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За сьогодні бойових втрат серед наших захисників немає.

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військові
Донбас
окупанти
ООС
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