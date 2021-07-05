На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений
Протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу Водяного на Приазов'ї окупанти двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. В Авдіївці ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А в районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Недалеко від Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілів один український воїн отримав поранення, несумісні з життям.
Крім того, ще один військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу і госпіталізували. Стан пораненого-задовільний.
Крім того, обстріли продовжилися і сьогодні вранці - зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
В Авдіївці окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого - 4 противник вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За сьогодні бойових втрат серед наших захисників немає.
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