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Головна війна з Росією На Донеччині 1 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло 7 людей, - Павло Кириленко

На Донеччині 1 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло 7 людей, - Павло Кириленко

1 квітня, 2022 п'ятниця
21:35
війна з Росією

Російські війська продовжують вбивати цивільних на Донбасі

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині", - пише Павло Кириленко.

Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначає голова Донецької ОДА.

  • Окупанти з мінометів обстріляли правоохронців, які везли гуманітарну допомогу для мешканців Мар'їнки на Донеччині, постраждалих унаслідок дій росіян немає

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