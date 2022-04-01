На Донеччині 1 квітня внаслідок російських обстрілів загинуло 7 людей, - Павло Кириленко
Російські війська продовжують вбивати цивільних на Донбасі
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"1 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 7 людей: 4 у Мар’їнці, 2 у Вугледарі та 1 у Новоселівці. 6 людей також дістали поранення, серед них – троє дітей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині", - пише Павло Кириленко.
Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - зазначає голова Донецької ОДА.
- Окупанти з мінометів обстріляли правоохронців, які везли гуманітарну допомогу для мешканців Мар'їнки на Донеччині, постраждалих унаслідок дій росіян немає
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