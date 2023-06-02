На Донеччині через російський обстріл загорілися дві 9-поверхівки: загинула людина, врятовано 22 мешканці

Про це повідомляє ДСНС.

В результаті російського обстрілу Торецьку виникли пожежі квартир у двох 9-поверхових будинках.

"Із 3 по 9 поверхи у двох під’їздах одного з 9-поверхових будинків, а також квартири з 2 по 9 поверхи сусідньої будівлі. Наразі пожежі ліквідовано на загальній площі 2270 кв. м", - пише ДСНС.

Рятувальники врятували 22 людей, евакуйовано 7 осіб. Зокрема врятовано дитину з обмеженими фізичними можливостями.

В одній із квартир виявлено тіло загиблої особи.