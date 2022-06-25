На Донеччині окупанти обстріляли 25 об'єктів за добу: є загиблі й поранені
На Донеччині 24 червня росіяни обстріляли 22 будинки, залізничну підстанцію, виробничий цех, є загиблі й поранені
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"Окупанти за добу обстріляли на Донеччині 13 населених пунктів - є загиблі та поранені. Поліція задокументувала 20 ворожих ударів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів - 22 житлових будинки, залізнична підстанція, виробничий цех і автомобіль", - зазначили в міністерстві.
Під ворожий обстріл потрапили Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українськ, Торецьк, Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове.
Росіяни завдавали авіаударів по Донеччині, обстрілювали ракетами ЗРС "С-300", "градами", "ураганами", артилерією, танками.
На місцях обстрілів працювала поліція, яка вилучила докази воєнних злочинів Росії. Правоохоронці й СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- 24 червня армія РФ обстріляла Костянтинівку, Райгородок і Максимільянівку. Відомо, що три людини загинули, ще одна - отримала поранення.
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