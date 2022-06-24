Про це інформує Донецька ОВА.

"Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання", - зазначили у пресслужбі.

Райгородок у Миколаївській громаді росіяни обстріляли з артилерії – 2 людини загинули та одна поранена. У Мар’їнській громаді вночі тривали артилерійські та мінометні обстріли.

"У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще в трьох від обстрілів зайнялися пожежі. ЗСУ відбиває всі ворожі атаки на цьому напрямку", - додали в ДОВА.

Усі воєнні злочини РФ зафіксували.

Загалом, за 24 червня окупанти вбили 5 мирних жителів Донецької області: двоє у Райгородку, ще двоє у Старому Каравані та одну людину в Костянтинівці. Ще четверо - поранені.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен росіянин відповість за злочини на українській землі", - додав очільник області Павло Кириленко.