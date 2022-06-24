На Донеччині окупанти обстріляли Костянтинівку, Райгородок і Максимільянівку: щонайменше троє загинути
24 червня армія РФ обстріляла Костянтинівку, Райгородок і Максимільянівку. Відомо, що три людини загинули, ще одна - отримала поранення
Про це інформує Донецька ОВА.
"Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвозу води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання", - зазначили у пресслужбі.
- Сьогодні, в ніч на 24 червня російські окупанти обстріляли пожежну частину в Костянтинівці Донецької області. Поранено чотирьох рятувальників.
- Українським військовим доведеться відійти від Сєверодонецька на Луганщині, адже зростає кількість загиблих.
- Станом на ранок 24 червня бойові дії за Сєверодонецьк продовжилися.
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