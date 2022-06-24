Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині, поранено чотирьох рятувальників
Сьогодні, в ніч на 24 червня російські окупанти обстріляли пожежну частину в Костянтинівці Донецької області. Поранено чотирьох рятувальників
Про це інформує в фейсбуці ДСНС України.
"Сьогодні вночі росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше - будівлю пожежно-рятувальної частини. Четверо рятувальників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Відом, що загиблих не має.
"Оркам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни", - додали рятувальники.
- Українським військовим доведеться відійти від Сєверодонецька на Луганщині, адже зростає кількість загиблих.
- Станом на ранок 24 червня бойові дії за Сєверодонецьк продовжилися.
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