Про це інформує в фейсбуці ДСНС України.

"Сьогодні вночі росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше - будівлю пожежно-рятувальної частини. Четверо рятувальників отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Відом, що загиблих не має.

"Оркам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни", - додали рятувальники.

Українським військовим доведеться відійти від Сєверодонецька на Луганщині, адже зростає кількість загиблих.

Станом на ранок 24 червня бойові дії за Сєверодонецьк продовжилися.

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