English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині окупанти обстріляли Бахмут: пошкодено п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю

На Донеччині окупанти обстріляли Бахмут: пошкодено п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю

19 травня, 2022 четвер
12:01
війна з Росією Обстріляні будинки в Бахмуті

Росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах Бахмута, пошкоджено будинки. ОДА закликає донеччан евакуюватися

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Стало відомо, що 19 травня російські окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах міста Бахмут Донецької області. Унаслідок обстрілу було пошкоджено п’ятиповерхівку, приватну садибу та адміністративну будівлю.

Крім того, з-під приватного будинку завалів рятувальники дістали 6 людей, наразі їхній стан задовільний.

За словами Кириченка, у п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільним, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. З 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше ніж 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", - наголошує ОДА.

Кириленко закликав усіх, хто має змогу, евакуюватися з Донеччини у більш безпечні регіони.

  • У Бахмуті зросла кількість жертв від влучання ракети у п'ятиповерховий будинок

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Донецька ОДА
Донеччина
Бахмут
новини Донецької області
Павло Кириленко
новини Донеччини
Читайте також:
18 травня, 2022 середа
Уряд розширив перелік громадян, які мають право на виплати у 2,5 тис. грн від міжнародних гуманітарних організацій
КрАЗ
18 травня, 2022 середа
Американські гаубиці в парі з українськими КрАЗами вже працюють на Ізюмському напрямку, - Згурець
Олексій Резніков
17 травня, 2022 вiвторок
Путін уже відмовив Ердогану. Сумніваюся, що президент РФ послухає Сі Цзіньпіня, - Резніков про звернення рідних захисників Маріуполя до президента Китаю
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.88
    Продаж 33.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
19 травня
13:18
Обсяги гуманітарної допомоги Україні з-за кордону щомісяця скорочуються, — нардеп
13:13
Окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення
13:11
Авіасанкції проти Росії
Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній
13:08
Ексклюзив
Руслан Кошулинський
В артилерійській війні ми перемагаємо, - старший сержант ЗСУ Руслан Кошулинський
12:57
Здавали переселенцям вигадане житло: учаснику шахрайської схеми з Київщини повідомили про підозру
12:54
Вадим Шишимарін
У Києві відбувається суд над російським окупантом Шишеріним, дружина вбитого українця просить для росіянина довічного ув'язнення, - ЗМІ
12:36
рубль
Росіяни озвучили плани запровадити обіг рубля на Запоріжжі й інших окупованих територіях
12:34
Bushmaster
Австралія відправить до України ще 34 бронетранспортери
12:30
Kalush Orchestra
Виття на болотах: який галас здійняла перемога Kalush Orchestra на Росії
12:28
Укрпошта з 23 травня введе в обіг нові поштові марки з "русскім воєнним кораблем"
12:27
чоловіки, які хотіли втекти закордон
Штраф 68 тис. грн та повістка: на Вінниччині засудили чоловіків, які хотіли втекти закордон
12:14
На честь літака "Мрія": київська пивоварня "Underwood Brewery" випускає авторський напій та комплект мерчу
12:09
ЛНР
Допомагає РФ у війні проти України: підозру оголосили "уповноваженій із прав людини ЛНР"
12:02
Пес Патрон
Пес Патрон, який працює з саперами Чернігова, привітав українців з Днем вишиванки
11:57
пиво Putin Huilo
У Миколаївській області відновлять продаж слабоалкогольних напоїв на прохання бізнесу
11:51
права
Обміняти посвідчення водія можна буде в Держміграційній службі
11:39
шпигун
Польські правоохоронці звинувачують двох чоловіків у шпигунстві на користь російської розвідки
11:39
тіла російських окупантів
"Ваш вантаж 200 чекає": Укрзалізниця третій місяць зберігає сотні тіл російських окупантів у рефрижераторах
11:33
Антоніу Гутерреш
Подолання продовольчої кризи у світі неможливе без відновлення експорту з України, Росії та Білорусі, — Генсек ООН
11:31
обстріл
Росіяни обстріляли Харківщину: семеро людей отримали поранення
11:28
Федір Веніславський
"Звільнити всю територію України протягом найближчого місяця не вдасться": в ОПУ пояснили причину продовження воєнного стану на 90 діб
11:27
Ексклюзив
вишиванка з Донеччини
Вишиванка - це як потреба в тяжкі часи ідентифікувати свого, - етнографиня Роксоляна Шимчук
11:11
На окупованій Луганщині жителі мітингують проти мобілізації, – голова ОВА
11:07
Оновлено
обстріл школа
Росія 18 травня обстріляла на Донеччині 10 населених пунктів та вбила двох дітей
11:00
ЗСУ гармата гаубиця
У Полтаві 19 травня відбудуться військові навчання, лунатимуть вибухи
10:54
У Харкові знесли памʼятник Олександру Невському
10:49
Маріуполь
Окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією
10:46
окупанти
Російське командування усуває від управління генералів, які керували війною проти України, - британська розвідка
10:45
Ексклюзив
паспорт реєстрація біженці
Українці в Італії отримують право на безкоштовну медицину та навчання, після реєстрації в комунах, - журналістка Прокопчук
10:26
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс
День вишиванки стає ще важливішим через атаку РФ на культуру України, - посол Британії
10:26
фейк, фейки
"США бояться надавати Києву важку зброю", а "продовольча криза почалася ще до війни": РФ продовжує поширювати фейки
10:07
Ексклюзив
Сергій Згурець
Наступ окупантів на Сєвєродонецьк і Лисичанськ триватиме ще 2-3 тижні, - військовий експерт Згурець
10:03
окупанти
Українців попередили про російські провокації на Донеччині з можливими масовими вбивствами цивільних
09:41
кіт Степан
У Каннах кіт Степан із Харкова здобув нагороду для блогерів
09:38
Ексклюзив
Микола Княжицький
Країну, яка вимикає бандитським способом проукраїнські канали, до ЄС не візьмуть навіть кандидатом, - нардеп Княжицький
09:36
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ поки не готові до контрнаступу: необхідно більше озброєння, - Сергій Згурець
09:32
Петро і Марина Порошенки
Петро та Марина Порошенки привітали українців із Днем вишиванки: це символ нашої незламності і єднання
09:31
гуманітарна допомога
США виділять Україні $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги
09:23
діти війна
Вторгнення РФ в Україну: загинула 231 дитина, понад 427 отримали поранення
09:00
знищена техніка окупантів
Близько 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки, 595 артсистем та 455 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 19 травня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV