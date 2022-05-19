Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Стало відомо, що 19 травня російські окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах міста Бахмут Донецької області. Унаслідок обстрілу було пошкоджено п’ятиповерхівку, приватну садибу та адміністративну будівлю.

Крім того, з-під приватного будинку завалів рятувальники дістали 6 людей, наразі їхній стан задовільний.

За словами Кириченка, у п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільним, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. З 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше ніж 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", - наголошує ОДА.

Кириленко закликав усіх, хто має змогу, евакуюватися з Донеччини у більш безпечні регіони.

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