На Донеччині окупанти за добу вбили щонайменше 9 мирних жителів, ще 23 - поранені

Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 2 у Зайцевому, 1 у Нью-Йорку та 1 у Федорівці", - пише Кириленко.

Ще 23 людини отримали поранення внаслідок обстрілів рашистів.

Інформація щодо кількость жертв у Маріуполі та Волновасі відсутня.



"Росія вбиває цивільних! Всі росіяни будуть відповідати за свої злочини на нашій землі!" - наголосив очільник Донеччини.

На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин.

Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

На Донеччині сьогодні, 6 вересня, Збройні Сили України знищили разом з ворожим екіпажем броньовану машину "Патруль".

Російські окупанти завдали ракетного удару по Курахівській гімназії Донецької області. Будівля частково зруйнована.

За 7 вересня росіяни вбили сім мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення.

Збройні сили України просунулися у Донецькій області та звільнили від російських окупантів село Озерне.

Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс із Покровська до Львова на п'ятницю, 9 вересня. Проїзд у ньому безкоштовний.

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