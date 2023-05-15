На Донеччині під ворожий обстріл потрапили поліцейські, 5 поранені

Про це повідомив в.о. голови Національної поліції України Іван Вигівський.

Автівка поліцейських потрапила під обстріл у районі Часового Яру в Бахмутському районі.

Зазначається, що поліцейські самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Стан правоохоронців зʼясовується.

Довідково. "Білий янгол" - це понад 20 поліцейських екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей, а також надання медичної допомоги, госпіталізація поранених жертв війни, евакуація тіл загиблих, доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати жодні волонтери.