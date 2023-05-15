На Донеччині під ворожий обстріл потрапили поліцейські, 5 поранені
У понеділок, 15 травня, поліцейські підрозділу "Білий янгол", який займається евакуацією населення з прифронтових територій, потрапив під ворожий обстріл - 5 правоохоронців поранені
Про це повідомив в.о. голови Національної поліції України Іван Вигівський.
Автівка поліцейських потрапила під обстріл у районі Часового Яру в Бахмутському районі.
Зазначається, що поліцейські самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Стан правоохоронців зʼясовується.
Довідково. "Білий янгол" - це понад 20 поліцейських екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей, а також надання медичної допомоги, госпіталізація поранених жертв війни, евакуація тіл загиблих, доставлення гуманітарної допомоги туди, куди не можуть заїхати жодні волонтери.
- Російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці у Донецькій області - загинуло дві жінки та два чоловіки. Кількість жертв може бути більшою.
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