На Донеччині росіяни під час перегрупування загубили документи: вони стануть доказами воєнних злочинів РФ проти України
На Донеччині окупанти загубили документи. Їх передали правоохоронцям як докази воєнних злочинів РФ проти України
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"У ході "планового перегрупування" на Донеччині окупанти згубили свої документи. Не знаємо, чи живі ще ці Ваньки, але знайдені матеріали ми передали правоохоронцям, які збирають докази злочинів РФ в Україні", - наголосили прикордонники.
- 24 жовтня у звільненому Ізюмі поліцейські знайшли 13 мішків секретної документації окупантів.
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