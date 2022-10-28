Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"У ході "планового перегрупування" на Донеччині окупанти згубили свої документи. Не знаємо, чи живі ще ці Ваньки, але знайдені матеріали ми передали правоохоронцям, які збирають докази злочинів РФ в Україні", - наголосили прикордонники.

24 жовтня у звільненому Ізюмі поліцейські знайшли 13 мішків секретної документації окупантів.

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