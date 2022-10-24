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Війна з Росією: хроніка
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У звільненому Ізюмі поліцейські знайшли 13 мішків секретної документації окупантів

24 жовтня, 2022 понедiлок
23:50
війна з Росією У звільненому Ізюмі поліцейські знайшли 13 мішків секретної документації окупантів

У підвалі ліцею звільненого Ізюму, поліцейські вилучили секретну документацію окупантів

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Відомо, що серед виявлених речових доказів - секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил РФ, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

"За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років", - йдеться у повідомленні.

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • 23 вересня, після візиту в Ізюм, посол ЄС повідомив, що Україна отримає "всю допомогу" ЄС, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

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окупанти
Харківщина
Ізюм
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