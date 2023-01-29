На Донеччині росіяни примусово паспортизують працівників державних та комунальних підприємств

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Всім працівникам було повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять. При цьому, робітники мають не лише отримати паспорт ворога для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Останнє є показовим, адже у РФ дозволено подвійне громадянство. Тобто, відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби “підкріпити” свої права на регіон, змінивши його демографічний склад", - пишуть у ЦНС.

Російський ворог активно проводить мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, тому громадянство РФ є підставою для відправки на фронт.

Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з ворогом й за можливості покинути регіон.

У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.

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