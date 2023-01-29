На Донеччині росіяни примусово паспортизують працівників державних та комунальних підприємств
На тимчасово окупованих територіях Донеччині російські терористи практикують примусову паспортизацію серед працівників державних та комунальних підприємств
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Всім працівникам було повідомлено, що до 1 березня вони мають отримати російський паспорт. В інакшому випадку їх звільнять. При цьому, робітники мають не лише отримати паспорт ворога для збереження робочого місця, а й написати заяву про відмову від українського громадянства. Останнє є показовим, адже у РФ дозволено подвійне громадянство. Тобто, відмова від громадянства росіянам потрібна саме для пропагандистської цілі та аби “підкріпити” свої права на регіон, змінивши його демографічний склад", - пишуть у ЦНС.
Російський ворог активно проводить мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, тому громадянство РФ є підставою для відправки на фронт.
Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з ворогом й за можливості покинути регіон.
- У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.
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