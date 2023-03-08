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На Донеччині росіяни стикнулись з дефіцитом колаборантів, - Центр нацспротиву

8 березня, 2023 середа
04:41
війна з Росією росгвардія омон

У тимчасово окупованій частині Донецької області росіянам бракує колаборантів, щоб наповнити фейкові адміністраційні органи

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованій території Донеччини бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних структур росіян. Зокрема йдеться про так звану поліцію. прокуратуру та інші структури, які мають допомогти налагодити адміністративно-поліцейський режим. Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про "рускій мір", - пише Центр нацспротиву.

За інформацією ЦНС, ситуація на тимчасово окуповані території виходить з-під контролю росіян. Загарбники змушені запрошувати на Донеччину працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території Росії. 

"Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх працівників. Відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників "СВО". Такі рішення ухвалені для того, аби хоч якось заманити кадрових працівників до відряджень на ТОТ України. Ця ситуація стає черговим доказом загальної фіктивності підтримки росіян на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у матеріалі.

Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
воєнні злочини Росії
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