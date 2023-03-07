За 7 місяців із Донеччини евакуювали майже 50 тис. громадян
З серпня 2022 року, тобто за 7 місяців, із Донеччини в межах організованої урядом евакуації до безпечних регіонів перемістилися майже 50 тисяч громадян
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Серед 50 тисяч евакуйованих із Донеччини – понад 6 тисяч дітей і більш ніж 2 тисячі маломобільних людей.
"Також продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. В її межах з Харківщини за пів року виїхали більш ніж 24 тисячі людей. З нещодавно звільнених територій Херсонщини за 4 місяці евакуювалися понад 19 тисяч громадян", - розповіли у відомстві.
Там нагадали, що охочі евакуюватися можуть звернутись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33. Людей просять завчасно планувати виїзд, аби зробити його якомога безпечнішим.
- В уряді опрацьовують проєкт рішення про обов'язкову евакуацію із зони бойових дій родин із дітьми.
- 1 березня повідомлялося, що в Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них 48 дітей.
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