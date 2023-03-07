За 7 місяців із Донеччини евакуювали майже 50 тис. громадян

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Серед 50 тисяч евакуйованих із Донеччини – понад 6 тисяч дітей і більш ніж 2 тисячі маломобільних людей.

"Також продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. В її межах з Харківщини за пів року виїхали більш ніж 24 тисячі людей. З нещодавно звільнених територій Херсонщини за 4 місяці евакуювалися понад 19 тисяч громадян", - розповіли у відомстві.

Там нагадали, що охочі евакуюватися можуть звернутись на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33. Людей просять завчасно планувати виїзд, аби зробити його якомога безпечнішим.