На Донеччині росіяни вбили двох мирних жителів та ранили дев’ятьох, - ОВА
За 22 жовтня стало відомо про двох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 22 жовтня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.
Також він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, росіяни вбили 430 дітей і поранили 818 за час повномасштабної війни проти України. Також вони пошкодили 2663 заклади освіти
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