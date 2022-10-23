На Донеччині росіяни вбили двох мирних жителів та ранили дев’ятьох, - ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 22 жовтня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Кліщіївці та Торському. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.

Також він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, росіяни вбили 430 дітей і поранили 818 за час повномасштабної війни проти України. Також вони пошкодили 2663 заклади освіти

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb