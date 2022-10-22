Повномасштабна війна РФ проти України: 430 дітей загинуло, ще 818 отримали поранення
Росіяни вбили 430 дітей і поранили 818 за час повномасштабної війни проти України. Також вони пошкодили 2663 заклади освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 22 жовтня 2022 року більше ніж 1248 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 430 дітей загинули та понад 818 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 417, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
Стало відомо, що 25 лютого внаслідок російського обстрілу Нового Бурлука на Харківщині смертельні поранення отримала 10-річна дівчинка.
У Кліщіївці Бахмутського райну Донеччини окупанти поранили 16-річного хлопця.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 із них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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