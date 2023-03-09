На Донеччині росіяни відмовляються йти в атаку, - речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
На Вугледарському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках окупанти відмовляються атакувати Сили оборони
Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері Еспресо.
"Ініціативи ніякої немає. На Вугледарському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках ворог відмовляється атакувати", - наголосив він.
За словами Олексія Дмитрашківського, командира 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ відвезли до Ростова за відмову виконувати бойове розпорядження. Також не йдуть в атаку російські батальйони "Степ" і "Тигр", які прибули на підмогу окупантам. Понад 20 військових 126-ї бригади теж відмовляються атакувати Сили оборони.
"Можна впенено казати, що ворог отримав відсіч у повному обсязі та розуміє, що атакувати немає сенсу, адже це призводить лише до втрат. Але команда з РФ надходить узяти Донеччину за будь-яку ціну. Поки що без успіхів", - зауважив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
- 8 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець сказав, що РФ не просуватиметься в разі захоплення Бахмута, адже перебуває на вирішальному етапі вичерпання сил на Донеччині.
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