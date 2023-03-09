Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері Еспресо.

"Ініціативи ніякої немає. На Вугледарському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках ворог відмовляється атакувати", - наголосив він.

За словами Олексія Дмитрашківського, командира 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ відвезли до Ростова за відмову виконувати бойове розпорядження. Також не йдуть в атаку російські батальйони "Степ" і "Тигр", які прибули на підмогу окупантам. Понад 20 військових 126-ї бригади теж відмовляються атакувати Сили оборони.

"Можна впенено казати, що ворог отримав відсіч у повному обсязі та розуміє, що атакувати немає сенсу, адже це призводить лише до втрат. Але команда з РФ надходить узяти Донеччину за будь-яку ціну. Поки що без успіхів", - зауважив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.