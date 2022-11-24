На Донеччині росіяни знищили ракетою дитсадок "Мир"

Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Чергового ракетного удару завдали росіяни по Донеччині - цього разу по Торецьку", - пише Кириленко.

Повідомляється, що ворожі ракети вщент знищили дитсадок "Мир".

"Цей удар не тільки цинічний, але й символічний - росіяни нищать мир всюди, куди можуть дотягнутися", - наголосив очільник області.

Від початку повномасштабної війни на території Донецької області рашисти зруйнували та пошкодили 682 навчальних заклади. Зокрема 283 дитячі садочки та 298 шкіл.

"Це красномовно свідчить про те, що на нас напала держава-терористка", - зауважив Кириленко.

Начальник ОВА закликав жителів області, "особливо - прифронтових територій" евакуюватися в безпечні регіони: "Збережіть своє життя і життя своїх дітей - це зараз найважливіше".

Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні.

На Донеччині протягом доби, 22 листопада, окупаційні війська завдали руйнувань адмінбудівлі та двом багатоповерхівкам, пошкоджено і приватні будинки, є загиблий й поранені.

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