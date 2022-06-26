Про це повідомило МВС у телеграмі.

"15 ворожих ударів задокументувала поліція Донеччини за добу. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Первомайське та Маяки. Є вбиті та поранені мирні жителі", - наголосили в міністерстві.

Росіяни застосували крилаті ракети, "гради", "урагани", артилерію й танки. Зруйновано 14 цивільних об'єктів: 9 житлових будинків, дві школи, підприємство, електромережі.

Поліція вилучила докази воєнних злочинів Росії. Розпочато кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

25 червня росіяни вбили трьох цивільних у Донецькій області, ще двох людей поранено.

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