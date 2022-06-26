На Донеччині росіяни зруйнували 14 об'єктів за добу, є вбиті й поранені цивільні
На Донеччині 25 червня росіяни обстріляли будинки, школи підприємство, є вбиті й поранені мирні мешканці
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"15 ворожих ударів задокументувала поліція Донеччини за добу. Окупанти обстріляли 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, села Первомайське та Маяки. Є вбиті та поранені мирні жителі", - наголосили в міністерстві.
Росіяни застосували крилаті ракети, "гради", "урагани", артилерію й танки. Зруйновано 14 цивільних об'єктів: 9 житлових будинків, дві школи, підприємство, електромережі.
Поліція вилучила докази воєнних злочинів Росії. Розпочато кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.
- 25 червня росіяни вбили трьох цивільних у Донецькій області, ще двох людей поранено.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе