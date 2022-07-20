На Донеччині СБУ знешкодила ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту

Про це поінформувала Служба безпеки України.

Повідомляється, що СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту.

Відомо, що вони були завербовані спецслужбами Росії для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Окрім цього, агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

СБУ повідомила, що ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

15 липня СБУ затримала агентів РФ, які "зливали" позиції ЗСУ й коригували обстріли Миколаївщини. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

18 липня суд відправив під арешт колишнього начальника управління Служби безпеки України в Криму і чинного працівника СБУ Олега Кулініча, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії.

18 липня СБУ затримала російську агентку, яка "зливала " ворогам координати об'єктів для ракетних ударів по Києву.

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