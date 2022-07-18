СБУ викрила 60-річну жінку, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву

Про це повідомляє Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала 60-ти річну жінку, яка працювала на загарбників. Будучи громадянкою України, жінка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Як встановило слідство, затримувана отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і за допомогою програм-месенджерів передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів.

За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

Наразі фігурантці повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.

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