СБУ викрила 60-річну жінку, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву
СБУ затримала російську агентку, яка "зливала " ворогам координати об'єктів для ракетних ударів по Києву
Про це повідомляє Служба безпеки України
Служба безпеки України затримала 60-ти річну жінку, яка працювала на загарбників. Будучи громадянкою України, жінка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.
Як встановило слідство, затримувана отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і за допомогою програм-месенджерів передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів.
За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.
Наразі фігурантці повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.
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