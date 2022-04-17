На Донеччині українські десантники збили російський БПЛА вартістю близько $100 тис., - Генштаб ЗСУ

Про це заявив Генштаб ЗСУ.



"На Донеччині, Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, "Орлан-10"", - ідеться в повідомленні.







У Генштабі ЗСУ зауважили, що один такий БПЛА коштує близько $100 тис.



Нагадаємо, ЗСУ знищили 13 повітряних цілей росіян за 16 квітня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb