На Донеччині українські десантники збили російський БПЛА вартістю близько $100 тис., - Генштаб ЗСУ
На Донеччині січеславські десантники знищили безпілотник "Орлан-10" окупантів
Про це заявив Генштаб ЗСУ.
"На Донеччині, Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, "Орлан-10"", - ідеться в повідомленні.
У Генштабі ЗСУ зауважили, що один такий БПЛА коштує близько $100 тис.
- Нагадаємо, ЗСУ знищили 13 повітряних цілей росіян за 16 квітня.
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