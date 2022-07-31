На Донеччині від російських обстрілів згоріло 150 га поля з пшеницею
Поблизу Білої Гори на Донеччині внаслідок російських обстрілів згоріло 150 га поля з пшеницею, пожежу загасили
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Костянтинівські рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу за межами с. Біла Гора Краматорського району. Горіла пшениця на корені площею 10 га. До прибуття підрозділів вогонь знищив 150 гектарів поля", - наголосили у відомстві.
Рятувальники загасили вогонь. Унаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.
- 30 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Різниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей отримали поранення.
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