На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло четверо цивільних, іще 9 отримали поранення
Упродовж 7 травня на Донеччині окупанти вбили двох мирних мешканців у Бахмуті та ще двох - у Костянтинівці, 9 людей зазнали поранень
Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко написав у фейсбуці.
"7 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті і 2 у Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення", - зазначив він.
Зараз неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.
- 7 травня на Донеччині росіяни обстріляли Краматорськ, Бахмут, Дробишеве, Дружківку й Костянтинівку.
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