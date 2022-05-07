На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло четверо цивільних, іще 9 отримали поранення

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко написав у фейсбуці.

"7 травня росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті і 2 у Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення", - зазначив він.

Зараз неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

7 травня на Донеччині росіяни обстріляли Краматорськ, Бахмут, Дробишеве, Дружківку й Костянтинівку.

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