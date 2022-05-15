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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло троє цивільних, іще 13 зазнали поранень

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло троє цивільних, іще 13 зазнали поранень

15 травня, 2022 неділя
22:31
війна з Росією голова Донецкої ВА Павло Кириленко

Упродовж 15 травня на Донеччині окупанти вбили двох людей у Дробишевому, одну - в Торецьку та поранили ще 13

Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у телеграмі.

"За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі", - зазначив він.

У Бахмуті надали медичну допомогу трьом цивільним, пораненим на Луганщині. Точну кількість загиблих у Маріуполі й Волновасі зараз встановити неможливо.

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