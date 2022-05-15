На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло троє цивільних, іще 13 зазнали поранень
Упродовж 15 травня на Донеччині окупанти вбили двох людей у Дробишевому, одну - в Торецьку та поранили ще 13
Про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у телеграмі.
"За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі", - зазначив він.
У Бахмуті надали медичну допомогу трьом цивільним, пораненим на Луганщині. Точну кількість загиблих у Маріуполі й Волновасі зараз встановити неможливо.
- Укрпошта організувала доставку допомоги для українських військових та цивільного населення на Донеччині та Луганщині.
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