Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 17 листопада росіяни вбили одного мирного жителя Бахмута Донецької області.

Повідомляється, що ще чотири людини зазнали поранень у місті Часів Яр.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 1214 українців на Донеччині. Також 2608 - поранені.

Щодо жертв у Маріуполі та Волновасі, то точна кількість невідома.

"За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - пише Кириленко.

У липні окупанти влучили в багатоповерхівку в Часовому Ярі, загинуло 48 людей.

16 листопада окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, це сталося під час ексгумації тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня. Власниця будинку, де проводилися слідчі дії, загинула.

Тоді ж з'явилося повідомлення, що загарбники на Луганщині вивезли в невідомому напрямку 40 місцевих мешканців. Це сталося у селищі Марківка під час так званих фільтраційних заходів.

За минулу добу 16 листопада в Донецькій області четверо українців отримали поранення, поза тим правоохоронці виявили тіло загиблої під час окупації людини.

17 листопада окупанти застосували реактивні системи залпового вогню проти міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

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