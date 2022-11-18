На Донеччині за добу армія РФ убила мирного жителя, ще четверо поранені
За добу 17 листопада російські загарбники убили мирного жителя та чотирьох поранили на Донеччині
Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За 17 листопада росіяни вбили одного мирного жителя Бахмута Донецької області.
Повідомляється, що ще чотири людини зазнали поранень у місті Часів Яр.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 1214 українців на Донеччині. Також 2608 - поранені.
Щодо жертв у Маріуполі та Волновасі, то точна кількість невідома.
"За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - пише Кириленко.
- У липні окупанти влучили в багатоповерхівку в Часовому Ярі, загинуло 48 людей.
- 16 листопада окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, це сталося під час ексгумації тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня. Власниця будинку, де проводилися слідчі дії, загинула.
- Тоді ж з'явилося повідомлення, що загарбники на Луганщині вивезли в невідомому напрямку 40 місцевих мешканців. Це сталося у селищі Марківка під час так званих фільтраційних заходів.
- За минулу добу 16 листопада в Донецькій області четверо українців отримали поранення, поза тим правоохоронці виявили тіло загиблої під час окупації людини.
- 17 листопада окупанти застосували реактивні системи залпового вогню проти міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
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