На Донеччини за добу від обстрілів окупантів поранено двох мирних жителів
25 грудня внаслідок дій російських загарбників на підконтрольній Україні території Донецької області двоє мирних жителів отримали поранення
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Лише за 25 грудня армія РФ поранила двох мирних жителів Донеччини. Зокрема в Авдіївці та Предтечиному.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну - на Донеччині загинуло 1281 людина та ще 2794 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.
- Нагадаємо, за добу 23 грудня окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, під обстрілами опинилися 27 цивільних обʼєктів.
- Упродовж 24 грудня військові РФ гатили по Донецькій області: від ворожих дій семеро мирних жителів області отримали поранення.
- У ISW спрогнозували, що російським окупантам буде важко підтримувати колишній темп наступальних операцій в районі Бахмута на Донеччині.
- Протягом доби, 24 грудня, окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є поранені у Бахмуті, Максимільянівці та Предтечиному.
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