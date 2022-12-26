Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Лише за 25 грудня армія РФ поранила двох мирних жителів Донеччини. Зокрема в Авдіївці та Предтечиному.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.

Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну - на Донеччині загинуло 1281 людина та ще 2794 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.

Нагадаємо, за добу 23 грудня окупанти вбили двох мирних мешканців Донеччини, під обстрілами опинилися 27 цивільних обʼєктів.

Упродовж 24 грудня військові РФ гатили по Донецькій області: від ворожих дій семеро мирних жителів області отримали поранення.

У ISW спрогнозували, що російським окупантам буде важко підтримувати колишній темп наступальних операцій в районі Бахмута на Донеччині.

Протягом доби, 24 грудня, окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, є поранені у Бахмуті, Максимільянівці та Предтечиному.

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