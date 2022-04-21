На Донеччині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждало п'ятеро цивільних
У середу, 20 квітня, на Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів п’ятеро людей зазнали поранень
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Відомо, що російські військові поранили трьох мешканців Мар’їнки та двох людей у Вугледарі. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.
- Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія імітує "битву за Донбас", адже не має ресурсів, тому основна ціль агресора - окупація Маріуполя.
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