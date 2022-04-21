На Донеччині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждало п'ятеро цивільних

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Відомо, що російські військові поранили трьох мешканців Мар’їнки та двох людей у Вугледарі. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.