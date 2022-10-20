На Донеччині загарбники за добу вбили одного цивільного, знайдено тіла ще 12 загиблих під час окупації
На Донеччині 19 жовтня росіяни вбили одного цивільного, ще 5 поранили. Знайдено тіла 12 загиблих під час окупації
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 19 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини - у Зарічному. Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 у Лимані, два в Новоселівці і два Сосновому", - наголосив він.
Ще п'ятеро мирних мешканців 19 жовтня отримали поранення.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
- 18 жовтня загарбники вбили 4 цивільних, поранили ще 12. Також було знайдено тіла 8 загиблих під час російської окупації.
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