На Донеччині загинув рятувальник під час розмінування території
У Святогірську на Донеччині 23 жовтня загинув рятувальник унаслідок детонації боєприпасу під час розмінування території
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"Під час розмінування Святогірська загинув рятувальник. Трагедія сталася сьогодні зранку - здетонував боєприпас, тип якого на цю годину ще не встановлений. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого - на жаль, ця війна забирає із наших лав найкращих і найвідданіших", - наголосив він.
Очільник ОВА зауважив, що росіяни залишили по собі багато небезпечних предметів, які можуть не тільки нашкодити здоровю, але й призвести до загибелі, передусім, цивільних мешканцях. У межах стабілізаційних заходів обстежують і розміновують деокуповані території.
Павло Кириленко закликав місцевих і мешканців прифронтових наслеених пунктів бути якомога уважнішими й обережнішими, не піднімати із землі незнайомих предметів, а відразу повідомляти про них правоохоронців і рятувальників.
- 19 жовтня в Ізюмському районі Харківщини внаслідок підриву на протитанковій міні загинуло двоє саперів, іще четверо постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе