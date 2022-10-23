Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Під час розмінування Святогірська загинув рятувальник. Трагедія сталася сьогодні зранку - здетонував боєприпас, тип якого на цю годину ще не встановлений. Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого - на жаль, ця війна забирає із наших лав найкращих і найвідданіших", - наголосив він.

Очільник ОВА зауважив, що росіяни залишили по собі багато небезпечних предметів, які можуть не тільки нашкодити здоровю, але й призвести до загибелі, передусім, цивільних мешканцях. У межах стабілізаційних заходів обстежують і розміновують деокуповані території.

Павло Кириленко закликав місцевих і мешканців прифронтових наслеених пунктів бути якомога уважнішими й обережнішими, не піднімати із землі незнайомих предметів, а відразу повідомляти про них правоохоронців і рятувальників.