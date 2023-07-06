На Донеччині затримали колаборанта, який зливав ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом
СБУ затримала мешканця Торецька, який надавав у Телеграм-боті ФСБ РФ інформацію про локації української артилерії, у тому числі реактивних систем HIMARS
Про це інформує Служба безпеки України.
Зловмисник збирав для рашистів дані про дислокацію та рух ЗСУ, які вели контрнаступ на Бахмутському напрямку. Він перш за все намагався встановити локації української артилерії, зокрема бойові позиції реактивних систем HIMARS.
Отриману інформацію фігурант передавав у Телеграм-бот, який ФСБ РФ створила для збору розвідданих про місцеперебування Сил оборони.
Співробітники СБУ спіймали колаборанта, коли той виходив із дому, щоб проводити таємне спостереження за українськими військами.
Фото: Служба безпеки України
Слідство встановило, що зловмисником був житель Торецька Донецької області, який з кінця червня почав передавати агресору інформацію. У своїх повідомленнях той вказував приблизні координати українських об’єктів за місцевими орієнтирами.
Під час обшуку знайдено телефон, яким він користувався для збору розвідданих.
Фігуранту оголосили підозру за колабораційну діяльність. Наразі він перебуває під вартою.
Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Фото: Служба безпеки України
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