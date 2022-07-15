На Донеччині ЗСУ відбили штурм, під час якого окупанти намагалися захопити Богородичне
У Генштабі відзначили, що в Краматорському районі українські захисники відбили штурм окупантів, які намагалися захопити Богородичне
Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.
"Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним", - пишуть у ЗСУ.
Донецький напрямок
На окремих ділянках, ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області.
РФ завдавала авіаудари в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.
"Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. ЗСУ вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад. Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад", - пишуть у Генштабі.
В районах Павлограда та Покровська Росія вела повітряну розвідку безпілотниками.
Схід України
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.
"Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли. З метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки", - відзначили в ЗСУ.
Південь і Чорне море
Противник обстрілює позицій наших військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Росія намагається вести повітряну розвідку безпілотниками.
В акваторії Чорного моря росіяни утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.
- Російський агресор для стримання українських сил на Сіверському напрямку, утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох БТГ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36
Купівля 36Продаж 36.82
-
EUR
Купівля 35.8Продаж 36.83
- Актуальне
- Важливе