Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.

"Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним", - пишуть у ЗСУ.

Донецький напрямок

На окремих ділянках, ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області.

РФ завдавала авіаудари в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

"Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. ЗСУ вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад. Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад", - пишуть у Генштабі.

В районах Павлограда та Покровська Росія вела повітряну розвідку безпілотниками.

Схід України

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

"Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли. З метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки", - відзначили в ЗСУ.

Південь і Чорне море

Противник обстрілює позицій наших військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Росія намагається вести повітряну розвідку безпілотниками.

В акваторії Чорного моря росіяни утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Російський агресор для стримання українських сил на Сіверському напрямку, утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох БТГ.