На довиборах у ВРУ на обох округах перемагають "Слуги народу"

Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії.



Згідно з 99,46% опрацьованих протоколів, у Херсонській області в окрузі N184 перемагає Сергій Козир, за якого віддали 64,58 відсотків голосів.



У 2020-2021 роках Сергій Козир був головою Херсонської ОДА.



Друге місце посів депутат від "Європейської солідарності" й заступник директора ТОВ "Злато Таврії" Ігор Йосипенко.



На Черкащині в окрузі №197 згідно з 48,22% опрацьованими протоколами, найбільше проголосували за кандидата від "Слуги народу" й мера Золотоноші Віталія Войцехівського - 45,72% осіб.



На другому місці - безпартійний Владислав Голуб, який набрав 25,28% голосів.

Довибори народних депутатів відбулися 31 жовтня на Черкащині й Херсонщині, а в Харкові обирали нового мера.