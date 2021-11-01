На довиборах у ВРУ на обох округах перемагають "Слуги народу"
На обох округах, де відбулися довибори до Верховної Ради України, перемагають кандидати від партії "Слуга народу"
Про це свідчить інформація на сайті Центральної виборчої комісії.
Згідно з 99,46% опрацьованих протоколів, у Херсонській області в окрузі N184 перемагає Сергій Козир, за якого віддали 64,58 відсотків голосів.
У 2020-2021 роках Сергій Козир був головою Херсонської ОДА.
Друге місце посів депутат від "Європейської солідарності" й заступник директора ТОВ "Злато Таврії" Ігор Йосипенко.
На Черкащині в окрузі №197 згідно з 48,22% опрацьованими протоколами, найбільше проголосували за кандидата від "Слуги народу" й мера Золотоноші Віталія Войцехівського - 45,72% осіб.
На другому місці - безпартійний Владислав Голуб, який набрав 25,28% голосів.
- Довибори народних депутатів відбулися 31 жовтня на Черкащині й Херсонщині, а в Харкові обирали нового мера.
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