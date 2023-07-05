Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.

"Сьогодні день народження Романа Ратушного. Сьогодні Ромі було б 26. Він і зараз надихає нас усіх. Рома завжди буде для всіх нас взірцем гідності, честі, сміливості та рішучості захищати й відстоювати своє. Ми продовжуємо справу Романа Ратушного і сьогодні згадуємо його з особливим щемом у серці. У День пам’яті Романа Ратушного на фестивалі "Протасів Яр" ми презентуємо фільм-нарис про Романа Ратушного", - повідомила пресслужба.

Над стрічкою працювали Мішель Ладес (режисер), Мирослава Барчук (креативний продюсер), Володимир Тихий (співпродюсер).

Фільм-нарис "Роман Ратушний. Вільна людина" можна буде подивитися о 19:30 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ("Буряки-Хол", вул. Клінічна, 25). Вхід вільний.

Хто такий Роман Ратушний

Роман Ратушний – громадський активіст, який опікувався питаннями збереження столичного урочища Протасів Яр, засновник ГО "Захистимо Протасів Яр". Син відомої письменниці Світлани Поваляєвої. Воїн-доброволець, розвідник 93 окремої механізованої бригади "Холодний яр", який загинув у червні минулого року під Ізюмом Харківської області. 18 червня 2022 року Ратушного відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ.

У серпні 2022 року петиція за присвоєння йому звання Героя України посмертно набрала достатню кількість голосів і була розглянута президентом.