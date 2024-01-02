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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На фронті за добу відбулося 64 боєзіткнення, армія РФ здійснила безуспішні штурми на 5 напрямках, - Генштаб

На фронті за добу відбулося 64 боєзіткнення, армія РФ здійснила безуспішні штурми на 5 напрямках, - Генштаб

2 січня, 2024 вiвторок
07:07
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення між ЗСУ та російськими військами. Українські Сили оборони відбили ворожі атаки на п'яти напрямках

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безрезультатних штурмових дій.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли Україну ракетами та дронами, ЗСУ авіацією уразили 15 районів скупчення військ РФ

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 35 БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено всі ворожі "шахеди".

Авіаційних ударів зазнали: Коренек Сумської області; Петропавлівка, Кучерівка, Чернещина Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Терни, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Георгіївка, Старомайорське, Велика Новосілка Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Натомість протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.

  • Зранку 2 січня російські окупанти підняли стратегічну авіацію задля удару по Україні. Детальніше читайте за посиланням.
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