На Гібралтарі продали першу арештовану яхту підсанкційного російського олігарха

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на місцеві видання.

Продаж яхти MY Axioma був завершений у вівторок після проходження розширеної перевірки її нового власника, ім'я якого не розголошується, проте вона наразі залишається на стоянці на Гібралтарі. Всього під час аукціону було 63 ставки.

Тепер кредитори матимуть 60 днів, щоб заявити будь-які претензії щодо надходжень від продажу, після чого Верховний суд визначить пріоритетність будь-яких виплат і те, що станеться з усіма надлишками.

Судно з шістьма розкішними гостьовими каютами, басейном, 3D-кінотеатром, тренажерним залом, джакузі та повністю обладнаним спа-салоном було затримано після пришвартування у Гібралтарі у березні.

Її заарештовано за позовом банку J.P. Morgan. У судових документах зазначено, що в грудні 2021 року банк надав кредит у розмірі 20,5 млн євро компанії Pyrene Investments, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, акціонером якої на той час була кіпрська компанія Furdberg Holing Ltd, яка на той час належала Пумп'янському.

Пумп'янський був поручителем за кредитом, який мав бути використаний для іпотеки судна, йдеться в позові банку.

J.P. Morgan подав позов і заарештував судно на Гібралтарі після того, як Пумп'янський був включений до санкційних списків ЄС і Великобританії, що зробило його об'єктом заборони на поїздки і заморожування активів.

Відзначимо, що Axioma поки єдина яхта, яка була виставлена на продаж, у той час, як десятки суперяхт, що, як підозрюють, перебувають у власності підсанкційних російських олігархів, були затримані або конфісковані по всьому світу.

Нагадаємо, аукціон щодо продажу яхти відбувся ще 23 серпня, проте після нього було призначено перевірку нового власника.

21 вересня німецька поліція провела обшук у баварському маєтку Усманова за підозрою у відмиванні коштів.

27 вересня правоохоронці обшукали також яхту цього російського багатія на півночі Німеччини.

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